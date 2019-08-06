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06 серпня 2019, вівторок, 16:37 31
Силові структури 2019-08-06T19:00:03+03:00
Українські Новини
Вбивство чотирьох бійців ЗСУ на Донбасі: стали відомі подробиці

Вбивство чотирьох бійців ЗСУ на Донбасі: стали відомі подробиці

Свічка. Фото: factroom.ru
Свічка. Фото: factroom.ru

Чотири бійці 36-ї бригади морської піхоти, які загинули сьогодні, 6 серпня, на Донбасі, здійснювали інженерне обладнання позицій взводно-опорного пункту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБО.

Так, повідомляється, що бойовики відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета по українським військовим у той момент, коли бійці здійснювали інженерне обладнання позицій взводно-опорного пункту.

Секретар РНБО Олександр Данилюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook також висловив співчуття сім'ям загиблих.

"Це грубе порушення домовленостей про перемир'я не залишиться без уваги", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі боєць ЗСУ підірвався на невідомому пристрої.

Тим часом, пункт пропуску "Станиця Луганська" скоротив години роботи в період з 4 по 10 серпня, оскільки в Станиці Луганській не можуть розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.

Раніше, 4 серпня, за добу на Донбасі відбулося 11 обстрілів, є поранені.

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