На Донбассе боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве

Боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в понедельник, 5 августа, 1 украинский военнослужащий ранен.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.\r\n"В течение суток подразделения ОС придерживаются устойчивого режима прекращения огня. Зато враг два раза нарушил запрет на использование любого оружия", - сказано в нём.\r\nБоевики обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 1 раз обстреляли украинские позиции возле населенного пункта Южное.\r\nВ результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве 1 военнослужащий получил ранения.\r\nКак сообщали Українськi Новини, пункт пропуска "Станица Луганская" сократил часы работы в период с 4 по 10 августа.\r\nРанее в зоне ООС один украинский боец получил ранения.