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05 августа 2019, понедельник, 23:15 231
Силовые структуры 2019-08-05T23:15:01+03:00
Українські Новини
На Донбассе боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве

На Донбассе боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве

Боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в понедельник, 5 августа, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"В течение суток подразделения ОС придерживаются устойчивого режима прекращения огня. Зато враг два раза нарушил запрет на использование любого оружия", - сказано в нём.

Боевики обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 1 раз обстреляли украинские позиции возле населенного пункта Южное.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве 1 военнослужащий получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, пункт пропуска "Станица Луганская" сократил часы работы в период с 4 по 10 августа.

Ранее в зоне ООС один украинский боец получил ранения.

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