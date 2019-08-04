В Станице Луганской не могут разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков

В Станице Луганской не могут начать разминирование моста из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков. Об этом сообщает штаб ООС.

Как отметил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон Александр Борщевский, пиротехнические работы должны состояться не только на прилегающих к КПВВ территориях, но и на участке возле разрушенного моста, чтобы начать его ремонт.

"Существует понимание со стороны Наблюдательной миссии ОБСЕ относительно решения этого вопроса. Но, к сожалению, пока нет реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций о начале этих работ. Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста – отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований", - добавили в штабе.

Сообщается, что запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа относительно получения гарантий и допуска к проведению работ нет.

Как сообщали Українськi Новини, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) договорилась о начале разминирования прилегающей к мосту территории в Станице Луганской с 1 августа.

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