В Станице Луганской не могут разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков

В Станице Луганской не могут начать разминирование моста из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков. Об этом сообщает штаб ООС.\r\nКак отметил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон Александр Борщевский, пиротехнические работы должны состояться не только на прилегающих к КПВВ территориях, но и на участке возле разрушенного моста, чтобы начать его ремонт.\r\n"Существует понимание со стороны Наблюдательной миссии ОБСЕ относительно решения этого вопроса. Но, к сожалению, пока нет реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций о начале этих работ. Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста – отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований", - добавили в штабе.\r\nСообщается, что запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа относительно получения гарантий и допуска к проведению работ нет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) договорилась о начале разминирования прилегающей к мосту территории в Станице Луганской с 1 августа.\r\nНа Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ.\r\nРанее Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе.