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04 августа 2019, воскресенье, 08:41 15
Силовые структуры 2019-08-04T08:42:01+03:00
Українські Новини
За сутки на Донбассе произошло 11 обстрелов, есть раненые

За сутки на Донбассе произошло 11 обстрелов, есть раненые

За минувшие сутки боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня, а в ночь на воскресенье еще четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

"Незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник произвел два обстрела позиций Объединенных сил, в районе "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз... За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" враг совершил четыре обстрела позиций украинских защитников:

  • вблизи Верхнеторецкого – с миномета калибра 82 мм;
  • дважды в районе населенного пункта Пески – из стрелкового оружия;
  • возле Широкиного – из стрелкового оружия.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июля на Донбассе боец ​​ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

31 июля командование операции Объединенных сил закрыло КПВВ "Гнутово" Донецкой области из-за детонации боеприпасов вследствие загорания сухой травы.  1 августа пункт возобновил свою работу. 

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