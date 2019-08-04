За сутки на Донбассе произошло 11 обстрелов, есть раненые

За минувшие сутки боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня, а в ночь на воскресенье еще четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.\r\nОб этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.\r\n"Незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник произвел два обстрела позиций Объединенных сил, в районе "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз... За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.\r\nОт начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" враг совершил четыре обстрела позиций украинских защитников:\r\n\r\nвблизи Верхнеторецкого – с миномета калибра 82 мм;\r\nдважды в районе населенного пункта Пески – из стрелкового оружия;\r\nвозле Широкиного – из стрелкового оружия.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 июля на Донбассе боец ООС подорвался на неизвестном взрывном устройстве.\r\n31 июля командование операции Объединенных сил закрыло КПВВ "Гнутово" Донецкой области из-за детонации боеприпасов вследствие загорания сухой травы. 1 августа пункт возобновил свою работу.