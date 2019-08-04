Пункт пропуска "Станица Луганская" сократил часы работы

Командование Операции объединенных сил (ООС) решило сократить часы работы контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" до 18:00 в период с 4 по 10 августа.

Об этом говорится в сообщении ООС, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по информации украинской стороны Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе, оккупационные вооруженные формирования с 4 по 10 августа проводят мероприятия по разминированию на временно оккупированной территории возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

В указанный период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18:00.

В связи с этим командующим Объединенных сил принято решение об изменении режима работы КПВВ "Станица-Луганская" - контрольный пункт будет функционировать до 18:00.

Кроме того, граждан, которые направляются на временно оккупированную территорию Украины, будут пропускать до 17:30.

После указанного времени в КПВВ "Станица Луганская" пропускные операции осуществляться не будут в связи со взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения.

Как сообщали Українськi Новини, в Станице Луганской не могут разминировать мост из-за отсутствия гарантий безопасности от боевиков.

Ранее трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) договорилась о начале разминирования прилегающей к мосту территории в Станице Луганской с 1 августа.