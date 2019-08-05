підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 серпня 2019, понеділок, 15:10 41
Судова влада 2019-08-05T17:30:03+03:00
Українські Новини
Квартири, машини і бази відпочинку екс-начальника поліції Одеської області Головіна заарештували

Квартири, машини і бази відпочинку екс-начальника поліції Одеської області Головіна заарештували

Дмитро Головін. Скріншот youtube/Стерненко
Дмитро Головін. Скріншот youtube/Стерненко

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна, який не задекларував 2 квартири і машину, через підозру в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Майно заарештували", - сказав він.

За його словами, мова йде про арешт квартир, машин і баз відпочинку, які належать Головіну і його близьким.

Як повідомляли Українські Новини, Головін підозрюється в розкраданні великої партії цигарок, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Спеціализована антикорупційна прокуратура наполягає на взятті Головіна під варту.

НАБУ просить суд заарештувати квартири, машини і бази відпочинку підозрюваного.

Більше новин про: Суд Корупція крадіжка Арешт майна Дмитро Головін

Архів
Новини
Які щеплення потрібно зробити школярам перед початком навчального року 17:15 Інфографіка
Преференції окремим підприємствам в умовах ринку створять Україні проблеми з МВФ – експерти 17:14
Вибухи на складі боєприпасів під Красноярськом / фото Instagram
Відео дня: У Росії вибухають снаряди на військовому складі, є жертви 16:52
Пилова буря. Фото:
У Генічеську пронеслась пилова буря 16:40
Портнов розшукує Шабуніна, щоб вручити йому повістку до суду 16:32 Документ
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
Харченко з Sanofi очолив рецептурний напрям "Дарниці" 15:45
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Андрій Богдан. Скріншот відео
Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством 18:57
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok