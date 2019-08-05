Квартири, машини і бази відпочинку екс-начальника поліції Одеської області Головіна заарештували

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна, який не задекларував 2 квартири і машину, через підозру в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Майно заарештували", - сказав він.

За його словами, мова йде про арешт квартир, машин і баз відпочинку, які належать Головіну і його близьким.

Як повідомляли Українські Новини, Головін підозрюється в розкраданні великої партії цигарок, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Спеціализована антикорупційна прокуратура наполягає на взятті Головіна під варту.

НАБУ просить суд заарештувати квартири, машини і бази відпочинку підозрюваного.