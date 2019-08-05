Зеленський відлетить до Туреччини на зустріч з Ердоганом і Варфоломієм

Президент Володимир Зеленський 7-8 серпня відвідає Анкару для зустрічі з Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і Стамбул для зустрічі з Вселенським патріархом Варфоломієм I.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\n"7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський буде перебувати з візитом в Турецькій Республіці", - сказано в ньому.\r\nВ межах візиту глава держави також проведе зустріч з представниками української та кримськотатарської громад.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, колишній Президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю.\r\nКрім того, Філарет заявив, що Зеленський вибачився за те, що назвав томос - "термосом". Після перемоги на президентських виборах Зеленський відпочивав у Туреччині.\r\n15 січня текст томоса для ПЦУ опублікував Вселенський патріархат.