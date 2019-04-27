Зеленский извинился за то, что назвал томос - "термосом", - Филарет

Новоизбранный президент Владимир Зеленский извинился за сравнение томоса об автокефалии Православной церкви Украины с "термосом". Об этом сообщил в интервью Радио Свобода патриарх Филарет (Денисенко).

"Зеленский уже извинился за это, но это оскорбительно для церкви. Томос, который имеет для нас большое значение, называть его "термосом". Но мы прощаем новоизбранного президента за эти слова и не обижаемся", - сказал Филарет.

Патриарх также прокомментировал слова Зеленского на дебатах 19 апреля о том, что президент Петр Порошенко приписал получение томоса об автокефалии себе в заслугу, тогда как на самом деле этого бы не было без Филарета.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко заявил, что хочет извинений за "термос".