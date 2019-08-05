ЦВК підрахувала голоси на окрузі №50 у Донецькій області

Центральна виборча комісія провела повторні підрахунки голосів на 14 виборчих дільницях 50-го округу в Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Під час засідання Комісія здійснила повноваження окружної виборчої комісії ОВО № 50 за виконанням судових рішень про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 14 виборчих дільницях цього округу в частині проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 цього виборчого округу на виконання рішень судів, які набрали законної сили, про що склала відповідні протоколи", - зазначає прес-служба.

У ході засідання Комісія також доручила підготувати та надати протоколи з результатами голосування по 119-го і 210-му округах до 5 серпня, і вже з поміткою "Уточнений" прийняла протокол від 119-го одномандатного виборчого округу.

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