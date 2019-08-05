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05 серпня 2019, понеділок, 08:29 8
Вибори 2019-08-05T08:47:52+03:00
Українські Новини
ЦВК підрахувала голоси на окрузі №50 у Донецькій області

ЦВК підрахувала голоси на окрузі №50 у Донецькій області

Члены ЦВК. Фото: МВС України
Члены ЦВК. Фото: МВС України

Центральна виборча комісія провела повторні підрахунки голосів на 14 виборчих дільницях 50-го округу в Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Під час засідання Комісія здійснила повноваження окружної виборчої комісії ОВО № 50 за виконанням судових рішень про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 14 виборчих дільницях цього округу в частині проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 цього виборчого округу на виконання рішень судів, які набрали законної сили, про що склала відповідні протоколи", - зазначає прес-служба.

У ході засідання Комісія також доручила підготувати та надати протоколи з результатами голосування по 119-го і 210-му округах до 5 серпня, і вже з поміткою "Уточнений" прийняла протокол від 119-го одномандатного виборчого округу.

Нагадаємо, що члени ЦВК на літаку МВС зі спецназом полетіли в скандальний округ під Донецьком.

Раніше ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: в Раду проходять п'ять партій, прийняті оригінали протоколів від всіх 199 окружкомів. Офіс Президента прогнозує, що нова Рада почне свою роботу не раніше вересня. А керівник парламентських та виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська прогнозувала перерахунок голосів у 5 виборчих округах.

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