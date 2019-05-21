подписаться на рассылку
26 26.35
28.9 29.45
˟
21 мая 2019, вторник, 19:48 782
Президент 2019-05-21T20:18:41+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил главой Администрации Богдана

Зеленский назначил главой Администрации Богдана

Андрей Богдан.
Андрей Богдан.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации Президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана.

Об этом говорится в указе Президента №304 от 21 мая, передают Українськi Новини.

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации Президента Украины", - сказано в нем.

Как сообщает "BBC Украина", Андрею Богдану 42 года. Он жил и учился во Львове, где получил высшее юридическое образование. Там же в 2001 году получил свидетельство адвоката. Впоследствии переехал в Киев, где со временем стал управляющим партнером объединения "Адвокатская фирма "Юридические советники".

Кроме адвокатской работы, был также помощником судьи Киевского апелляционного суда.

В 2007 баллотировался в Верховную Раду по спискам блока "Наша Украина - Народная самооборона" (хотя, как отмечается на сайте ЦИК, ни в одну партию не входил).

Депутатом в итоге не стал.

В январе 2008 года тогдашний министр юстиции Николай Онищук назначил Андрея Богдана своим заместителем по вопросам борьбы с коррупцией. Остался в правительстве после победы Виктора Януковича и в марте 2010 года стал заместителем министра Кабинета Министров Украины и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

Позже эту должность ликвидировали, однако в 2013 году тогдашний премьер-министр Николай Азаров вновь назначил Андрея Богдана уполномоченным Кабмина в сфере антикоррупционной политики.

После Евромайдана и отставки правительства Азарова в марта 2014 Андрея Богдана уволили. Весной того же 2014 он стал советником новоназначенного губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского.

С начала президентской кампании Владимира Зеленского Андрея Богдана стали называть "куратором Коломойского" в Зе-штабе, где видели адвоката. Какие именно функции выполняет Андрей Богдан, в штабе не объясняли.

Политконсультант Владимира Зеленского Дмитрий Разумков только отмечал, что "ключевых позиций" у него нет, а сам он "помогает по юридическим вопросам".
По словам Разумкова Андрей Богдан является "давним товарищем" Владимира Зеленского.

В СМИ Андрея Богдана называют "неформальным руководителем" штаба Зеленского и "куратором" от бизнесмена Игоря Коломойского, интересы которого он защищает.

Как сообщали Українські Новини, советник Зеленского Богдан прогнозировал назначение должностных лиц АП сегодня.

Олигарх Игорь Коломойский прогнозировал, что главой АП Зеленского может стать Богдан.

Андрей Богдан ранее объяснил, почему из всей команды Владимира Зеленского, победителя выборов, его личность обсуждается больше всего.

Больше новостей о: Администрация Президента Президент Украины Владимир Зеленский Игорь Коломойский Андрей Богдан

Архив
Новости
Хорошковский вернулся в Украину спустя 7 лет, - СМИ 20:52
Зеленский назначил первым замглавы Администрации Трофимова 20:35
В Кропивницком в детском саду бушует инфекция, а в Николаеве подожгли Балабановский лес 20:25
Зеленский назначил своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира первым помощником 20:13
Новости дня: выборы Рады назначены на 21 июля, а в ГБР подали первое заявление о преступлении Порошенко 20:00
больше новостей
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров 17:25
Арсенал оружия. Фото: СБУ
Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области 17:22
Гройсман обратился к Зеленскому 11:22
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
Ляшко на велосипеде
Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра 10:10
больше новостей
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Зеленский распускает Раду 10:48
Суд назначил дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу 12:15
Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg 09:20
Депутата Паламарчука госпитализировали после инаугурации Зеленского 11:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok