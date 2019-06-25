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25 июня 2019, вторник, 17:14 407
Президент 2019-06-25T17:24:17+03:00
Українські Новини
Богдан стал руководителем Офиса Президента

Богдан стал руководителем Офиса Президента

Андрей Богдан. Фото: facebook.cоm/Андрей Богдан
Андрей Богдан. Фото: facebook.cоm/Андрей Богдан

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Администрации Президента и назначил его руководителем Офиса Президента.

Об этом говорится в указах №№434 и 435 от 25 июня, передают Українськi Новини.

Богдан возглавлял Администрацию Президента Зеленского с 21 мая.

Как сообщали Українськi Новини, 20 июня Зеленский создал Офис Президента и комиссию по реорганизации Администрации Президента.

Общественный люстрационный комитет обратился в суд с просьбой уволить главу Администрации Богдана.

По его данным, Богдан занимал люстрационную должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25 октября 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также во время "Революции достоинства" и не может занимать должность Главы Администрации Президента.

Верховный Суд отказался рассматривать законность указа Президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана на должность главы Администрации Президента.

Больше новостей о: Администрация Президента Владимир Зеленский Андрей Богдан Офис президента

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