Богдан стал руководителем Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Администрации Президента и назначил его руководителем Офиса Президента.

Об этом говорится в указах №№434 и 435 от 25 июня, передают Українськi Новини.

Богдан возглавлял Администрацию Президента Зеленского с 21 мая.

Как сообщали Українськi Новини, 20 июня Зеленский создал Офис Президента и комиссию по реорганизации Администрации Президента.

Общественный люстрационный комитет обратился в суд с просьбой уволить главу Администрации Богдана.

По его данным, Богдан занимал люстрационную должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25 октября 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также во время "Революции достоинства" и не может занимать должность Главы Администрации Президента.

Верховный Суд отказался рассматривать законность указа Президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана на должность главы Администрации Президента.