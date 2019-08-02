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  • СБУ, журналисты, или провокация спецслужб: Богдан рассказал, кого подозревает в "сливе" его заявления в сеть
02 августа 2019, пятница, 16:15 64
Политика 2019-08-02T16:31:24+03:00
Українські Новини
СБУ, журналисты, или провокация спецслужб: Богдан рассказал, кого подозревает в "сливе" его заявления в сеть

СБУ, журналисты, или провокация спецслужб: Богдан рассказал, кого подозревает в "сливе" его заявления в сеть

Андрей Богдан. Фото:
Андрей Богдан. Фото: "РБК-Украина"/Виталий Носач

Глава Офиса Президента Андрей Богдан, который вчера написал заявление об увольнении, заявил, что ему неизвестно, как снимок документа появился в интернете. Об этом сказал, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа в Ивано-Франковске, где сегодня с рабочей поездкой находится Президент Владимир Зеленский.

"Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может - журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб", - сказал Богдан.

Также на вопрос, есть ли у Богдана желание уволиться, он ответил: "Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение.

Также после распространения в СМИ заявления об увольнениии Андрей Богдан опубликовал на своей странице в Facebook шутливый пост, героем которого стал мэр Киева Виталий Кличко

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