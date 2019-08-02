СБУ, журналисты, или провокация спецслужб: Богдан рассказал, кого подозревает в "сливе" его заявления в сеть

Глава Офиса Президента Андрей Богдан, который вчера написал заявление об увольнении, заявил, что ему неизвестно, как снимок документа появился в интернете. Об этом сказал, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа в Ивано-Франковске, где сегодня с рабочей поездкой находится Президент Владимир Зеленский.\r\n"Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может - журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб", - сказал Богдан.\r\nТакже на вопрос, есть ли у Богдана желание уволиться, он ответил: "Желание мое мало от чего зависит. Президент может подписать такое заявление в любой момент".\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение.\r\nТакже после распространения в СМИ заявления об увольнениии Андрей Богдан опубликовал на своей странице в Facebook шутливый пост, героем которого стал мэр Киева Виталий Кличко.