Члени ЦВК на літаку МВС зі спецназом полетіли в скандальний округ під Донецьком

Центральна виборча комісія (ЦВК) переміщує виборчу документацію одномандатного виборчого округу №50 у Покровську (Донецька область), на виборах в якому 30,29% отримав мер Покровська від "Опозиційного блоку" Руслан Требушкін, а 29,97% - мер Добропілля Андрій Аксьонов, за допомогою авіації Міністерства внутрішніх справ (МВС) і поліцейського спецназу.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські Новини.\r\n"Авіація МВС доставила членів ЦВК до проблемного виборчого округу в Покровську в Донецькій області... Крім того, для забезпечення охорони задіяний поліцейський спецназ", - сказано в ньому.\r\nАвіація задіяна для попередження можливих провокацій і протиправних дій.\r\nЗаступник голови ЦВК Євген Радченко зазначив, що останній законний термін для встановлення результатів виборів - 5 серпня, тому допомога МВС дозволить вчасно закрити питання з підрахунком голосів.\r\n"Ситуація для ЦВК досить нетипова, таке відбувається вперше", - зазначив він.\r\nПри цьому Радченко запевнив, що після доставки документації в Київ комісія за добу проведе підрахунок голосів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, офіційно результати позачергових парламентських виборів мають бути встановлені не пізніше 5 серпня.\r\n29 липня Центрвиборчком визнав обраними депутатами Верховної Ради 35 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.\r\nРаніше ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: в Раду проходять п'ять партій, прийняті оригінали протоколів від всіх 199 окружкомів. Офіс Президента прогнозує, що нова Рада почне свою роботу не раніше вересня. А керівник парламентських та виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська прогнозувала перерахунок голосів у 5 виборчих округах.