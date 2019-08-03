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03 серпня 2019, субота, 11:47 15
Вибори 2019-08-03T13:45:02+03:00
Українські Новини
Члени ЦВК на літаку МВС зі спецназом полетіли в скандальний округ під Донецьком

Члени ЦВК на літаку МВС зі спецназом полетіли в скандальний округ під Донецьком

Члени ЦВК. Фото: МВС України
Члени ЦВК. Фото: МВС України

Центральна виборча комісія (ЦВК) переміщує виборчу документацію одномандатного виборчого округу №50 у Покровську (Донецька область), на виборах в якому 30,29% отримав мер Покровська від "Опозиційного блоку" Руслан Требушкін, а 29,97% - мер Добропілля Андрій Аксьонов, за допомогою авіації Міністерства внутрішніх справ (МВС) і поліцейського спецназу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МВС, передають Українські Новини.

"Авіація МВС доставила членів ЦВК до проблемного виборчого округу в Покровську в Донецькій області... Крім того, для забезпечення охорони задіяний поліцейський спецназ", - сказано в ньому.

Авіація задіяна для попередження можливих провокацій і протиправних дій.

Заступник голови ЦВК Євген Радченко зазначив, що останній законний термін для встановлення результатів виборів - 5 серпня, тому допомога МВС дозволить вчасно закрити питання з підрахунком голосів.

"Ситуація для ЦВК досить нетипова, таке відбувається вперше", - зазначив він.

При цьому Радченко запевнив, що після доставки документації в Київ комісія за добу проведе підрахунок голосів.

Як повідомляли Українські Новини, офіційно результати позачергових парламентських виборів мають бути встановлені не пізніше 5 серпня.

29 липня Центрвиборчком визнав обраними депутатами Верховної Ради 35 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

Раніше ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: в Раду проходять п'ять партій, прийняті оригінали протоколів від всіх 199 окружкомів. Офіс Президента прогнозує, що нова Рада почне свою роботу не раніше вересня. А керівник парламентських та виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська прогнозувала перерахунок голосів у 5 виборчих округах.

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