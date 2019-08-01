Судебные иски в 6 округах могут повлиять на результаты выборов, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) констатирует, что на данный момент рассмотрение судебных исков в 6 одномандатных избирательных округах может повлиять на установление итогов выборов в Верховную Раду в то время, как ЦИК принял оригиналы протоколов от всех 199 окружкомов

Об этом сообщила председатель ЦИКа Татьяна Слипачук на брифинге, передают Українськi Новини.

"Вы видите округа, которые по мнению комиссии являются проблемными. Тут обозначены судебные иски, которые могут повлиять на установление итогов голосования", - сказала она, продемонстрировав слайд.

Речь идет об округах №50 в Донецкой области, №69 в Закарпатской, №105 в Луганской, №119 во Львовской, №198 в Черкасской и №210 в Черниговской.

На данный момент ЦИК получил оригиналы протоколов о голосовании граждан за списки партий и мажоритарщиков от всех 199 окружных комиссий.

На их основании уже признаны избранными 134 из 199 мажоритарщиков.

В то же время до 2 августа включительно Центризбирком еще ожидает уточненные протоколы от 3 комиссий.

За время подсчета результатов голосования в судах рассматривались 74 иска о выборах в 23 округах.

На данный момент на рассмотрении судов остаются 13 исков в 6 округах.

ЦИК рассчитывает, что они будут рассмотрены в течение 1-2 дней, поскольку законодательство обязывает комиссию официально установить итоги выборов и по спискам партий и в округах не позднее 5 августа.

"Будем надеяться, что сделаем это даже раньше, чем 5 августа", - сказала Слипачук.

В то же время, если в каком-то округе пересчет голосов по решению суда не завершится до 5 августа, то результаты в нем не будут установлены до завершения этого процесса.

При этом Слипачук сообщила, что проблемный округ №64 в Житомирской области перестал был таковым.

"Нашей сильной головной болью была 64-я комиссия, которая решением суда была обязана пересчитать голоса на всех участках. Это решение имело бы серьезное влияние на время подведения итогов, потому что касалось и одномандатного, и многомандатного округов. Вчера апелляционный суд отменил решение первой инстанции", - рассказала она.

В этом округе 27,64% голосов набрал депутат Верховной Рады Владимир Арешонков (фракция "Блок Петра Порошенко"), 26,79% - учитель Вячеслав Сигачев от партии "Слуга народа", а 18,01% - заместитель главы фракции "Народный фронт" в Раде Сергей Пашинский.

В проблемном 50-м округе 30,29% получил мэр Покровска от "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин, а 29,97% - мэр Доброполья Андрей Аксенов.

В округе №69 депутат Рады Виктор Балога (внефракционный) набрали 35,81%, а - Эдгар Токарь от партии "Слуга народа" - 34,47%.

В 105-м округе 39,63% набрала сотрудница ДТЭК Виктория Гриб от ОБ, а 31,68% - брат главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука – Сергей.

В округе №119 кандидат от "Европейской солидарности", депутат Рады Михаил Бондар (фракция "Народный фронт") выиграл с перевесом в 140 голосов у кандидата от "Слуги народа", предпринимателя Ореста Кавецкого.

В округе №198 депутат Рады Сергей Рудык (БПП) получил 28,91%, а кандидат "Слуги народа" Наталья Дяченко - 27,36%.

В округе №210 экс-начальник управления юстиции Минюста в Крыму Сергей Коровченко опередил соперника Бориса Приходько всего на 101 голос.

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