ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адмінсуду Києва Вовку

Генеральна прокуратура повідомила про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, який заперечує своє втручання суду в роботу держорганів

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Генпрокуратури.

"Поки вручили тільки Вовку", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

З ним проводяться слідчі дії.

Іншим суддям теж буде вручено підозру в п'ятницю.

Як повідомляли Українські Новини, Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

Також Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.

Також Генеральна прокуратура викликає голову Державної судової адміністрації Зиновія Холоднюка на допит на 9 серпня як свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів.