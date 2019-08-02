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02 серпня 2019, пʼятниця, 15:50 82
Судова влада 2019-08-04T00:00:09+03:00
Українські Новини
ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адмінсуду Києва Вовку

ГПУ повідомила про підозру голові Окружного адмінсуду Києва Вовку

Генеральна прокуратура повідомила про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, який заперечує своє втручання суду в роботу держорганів.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Генпрокуратури.

"Поки вручили тільки Вовку", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

З ним проводяться слідчі дії.

Іншим суддям теж буде вручено підозру в п'ятницю.

Як повідомляли Українські Новини, Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

Також Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.

Також Генеральна прокуратура викликає голову Державної судової адміністрації Зиновія Холоднюка на допит на 9 серпня як свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів.

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