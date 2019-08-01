ГПУ вызвала главу Государственной судебной администрации Холоднюка на допрос

Генеральная прокуратура вызывает главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на допрос на 9 августа.\r\nОб этом говорится в повестке, передают Українськi Новини.\r\nХолоднюк вызывается на допрос на 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры для проведения процессуальных действий как свидетеля по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура вызывает главу Окружного админсуда Киева Вовка и еще трех судей ОАСК на допрос и для вручения подозрений.\r\nРанее защита судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) обратилась в ГБР из-за вмешательства в работу судебных органов.