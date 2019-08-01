ГПУ вызвала главу Государственной судебной администрации Холоднюка на допрос

Генеральная прокуратура вызывает главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на допрос на 9 августа.

Об этом говорится в повестке, передают Українськi Новини.

Холоднюк вызывается на допрос на 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры для проведения процессуальных действий как свидетеля по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура вызывает главу Окружного админсуда Киева Вовка и еще трех судей ОАСК на допрос и для вручения подозрений.

Ранее защита судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) обратилась в ГБР из-за вмешательства в работу судебных органов.