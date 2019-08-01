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01 августа 2019, четверг, 18:00 38
Судебная власть 2019-08-01T18:10:35+03:00
Українські Новини
ГПУ вызвала главу Государственной судебной администрации Холоднюка на допрос

ГПУ вызвала главу Государственной судебной администрации Холоднюка на допрос

Генеральная прокуратура вызывает главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на допрос на 9 августа.

Об этом говорится в повестке, передают Українськi Новини.

Холоднюк вызывается на допрос на 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры для проведения процессуальных действий как свидетеля по делу о возможном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в деятельность госорганов.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура вызывает главу Окружного админсуда Киева Вовка и еще трех судей ОАСК на допрос и для вручения подозрений.

Ранее защита судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) обратилась в ГБР из-за вмешательства в работу судебных органов.

Больше новостей о: Допрос ГПУ Окружной административный суд Киева Зиновий Холоднюк

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