Мы давно были готовы к обыскам, - Вовк

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Убежден, что нынешнее руководство страны к этому отношения не имеет", - сказал он.

По его словам, следственные действия в суде являются исключительно пиаром директора НАБУ Артема Сытника и начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

"Брифинг по этому делу давали Горбатюк и Сытник, их назначала предыдущая власть Порошенко. Горбатюк по сей день возглавляет управление, которое должно дать ответы на вопрос: кто стоит за убийствами на Майдане. С этой целью и создавалось это подразделение. А что мы видим сегодня? Департамент Горбатюка вместо расследования дел Майдана занимается продлением полномочий отдельных членов Высшей квалификационной комиссии судей, чьи полномочия в силу закона прекратились. У директора НАБУ Сытника свои проблемы. Нацполиция составила на него протокол о совершении коррупционного правонарушения, и сейчас это дело в суде, где должно быть вынесено решение. Но вместо посещения суда и ответа за предполагаемые коррупционные действия он, наверное, решил отвлечь внимание общества от своей проблемы", - сказал он.

Он сообщил, что в ходе обысков были изъяты дела, находящиеся в производстве суда по оспариванию полномочий членов Высшей квалифкомиссии судей.

Вовк считает, что следствие могло спокойно обратиться в суд с просьбой предоставить те или иные документы и суд их предоставил бы.

"Вместо того, чтобы как законопослушный орган затребовать документы, к нам приходят с обыском по надуманным основаниям и изымают дела, которые находятся в производстве. Это нонсенс. При этом, блокируется работа суда. Я предполагаю, что самое главное для них - пиар, отвлечение внимания от своих проблем, от отсутствия результатов расследования по делам Майдана, спасение отдельных одиозных членов ВККС после окончания срока их полномочий", - отметил Вовк.

Он подчеркнул, что предыдущая власть всячески пыталась направить деятельность Окружного суда себе на пользу, в связи с чем суд давно был готов к любому развитию событий.

Как сообщали Українськi Новини, Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.

Также Вовк считает обыски в суде бесполезными, а причины для них - лживыми.