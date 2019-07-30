Вовк отрицает вмешательство своего суда в работу госорганов

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк отрицает вмешательство в деятельность государственных органов, в том числе в работу Госбюро расследований.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Как можно вмешиваться в работу других органов, обсуждая определенные юридические вопросы? Вмешательство в работу подразумевает, что кто-то своими действиями добился конкретного результата. В данном случае, между действиями и результатом - огромная пропасть. Ни о каких фактах вмешательства и речи быть не может", - сказал он.

По его словам, никаких указаний сотрудникам ГБР он никогда не давал.

"Скажите, я как председатель суда, как могу давать какие-либо указания сотрудникам ГБР, которые мне не подчиняются и которые от меня абсолютно не зависят и мной не назначаются?", - отметил Вовк.

Как сообщали Українськi Новини, Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.