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02 серпня 2019, пʼятниця, 10:57 43
Президент 2019-08-02T11:13:44+03:00
Українські Новини
Богдан не прийшов в Офіс Президента на роботу

Богдан не прийшов в Офіс Президента на роботу

Андрій Богдан. Скріншот:
Андрій Богдан. Скріншот: "112"

Голова Офісу президента України Голова Андрій Богдан, заяву про звільнення за власним бажанням якого поширили в ЗМІ 1 серпня, не прийшов в Офіс Президента на роботу, оскільки працює на виїзді.

Про це Українським Новинам повідомили в його приймальні.

"Його не було в Офісі (сьогодні)", - сказав співробітник приймальні.

При цьому, за його словами, Богдан у п'ятницю працює на виїзді.

"Він працює на виїзді", - наголосив співробітник.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан опублікував на своїй сторінці в Facebook жартівливий пост, героєм якого став мер Києва Віталій Кличко.

21 травня Президент України Володимир Зеленський призначив главою Адміністрації Президента свого радника з юридичних питань Андрія Богдана. У 2010-2014 році Богдан обіймав посаду уповноваженого з антикорупційної політики в Кабміні Миколи Азарова. Ця посада є в переліку посад, особи, які працювали на них більш як 1 рік, підпадають під люстрацію.

Однак Богдан вважає, що законодавство і в тому числі і закон про люстрацію дозволяє йому займати посаду глави АП.

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