Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает

Глава Администрации Президента Андрей Богдан считает, что законодательство и в том числе и закон "Об очищении власти" (люстрации) позволяет ему занимать должность главы АП.\r\nОб этом он заявил в эфире телеканала "112"\r\n"Я попал в этот закон о люстрации абсолютно несправедливо. Я закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила два миллиарда гривен в год при всех властях и автор этой коррупционной схемы при министерстве юстиции в реестрах был одним из авторов закона о люстрации", - сказал он.\r\nБогдан добавил, что прошлая власть приняла закон, по которому глава Администрации и его замы выведены из-под действия закона о госслужбе.\r\n"Если я и могу занимать какие-то должности на территории Украины, то это или глава Администрации или его заместители. В этот нет никакого нарушения ни норм морали ни норм закона", - сказал Богдан.\r\nВ тоже время "Закон об очищении власти" прямо называет в перечне должностей, которые не могут занимать попавшие под люстрацию лица, должность главы Администрации Президента и его замов, без указания необходимости попадания под действия закона о госслужбе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Богдан заявил, что команда Зеленского вынуждена искать компромисс в отношениях с Россией и что Александр Данилюк рассматривается в качестве секретаря СНБО.\r\nТем временем Богдан приостанавливает адвокатскую деятельность.