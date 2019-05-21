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21 мая 2019, вторник, 23:54 1421
Президент 2019-05-21T23:55:12+03:00
Українські Новини
Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает

Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает

Андрей Богдан. Фото: Андрей Богдан/Facebook
Андрей Богдан. Фото: Андрей Богдан/Facebook

Глава Администрации Президента Андрей Богдан считает, что законодательство и в том числе и закон "Об очищении власти" (люстрации) позволяет ему занимать должность главы АП.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112"

"Я попал в этот закон о люстрации абсолютно несправедливо. Я закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила два миллиарда гривен в год при всех властях и автор этой коррупционной схемы при министерстве юстиции в реестрах был одним из авторов закона о люстрации", - сказал он.

Богдан добавил, что прошлая власть приняла закон, по которому глава Администрации и его замы выведены из-под действия закона о госслужбе.

"Если я и могу занимать какие-то должности на территории Украины, то это или глава Администрации или его заместители. В этот нет никакого нарушения ни норм морали ни норм закона", - сказал Богдан.

В тоже время "Закон об очищении власти" прямо называет в перечне должностей, которые не могут занимать попавшие под люстрацию лица, должность главы Администрации Президента и его замов, без указания необходимости попадания под действия закона о госслужбе.

Как сообщали Українськi Новини, Богдан заявил, что команда Зеленского вынуждена искать компромисс в отношениях с Россией и что Александр Данилюк рассматривается в качестве секретаря СНБО.

Тем временем Богдан приостанавливает адвокатскую деятельность.

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