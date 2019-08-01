Порошенко з родиною полетів у Дубай, - ЗМІ

Сім'я екс-президента Петра Порошенка вилетіла з України двома літаками в Об'єднані Арабські Емірати і Німеччину, повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в Держприкордонслужбі.

Так, 28 липня на чартерному рейсі Київ – Стамбул з аеропорту Жуляни вилетіли Петро Порошенко, Олексій Порошенко, Юлія Порошенко (дружина Олексія) та Єлизавета Порошенко (онучка екс-президента).

Літак вилетів з Києва о 18:47 і сів у Стамбулі о 20:22. Потім той же борт о 21:17 вилетів зі Стамбула на Дубай (ОАЕ) і сів там о 00:54 за київським часом. Після чого він зник з системи (можливо, полетів кудись далі).

Інша частина родини екс-президента покинула Україну кількома днями раніше, 23 липня. Так, рейсовим літаком Київ – Мюнхен з України вилетіли: Марина Порошенко, Євгенія Порошенко (донька), Михайло Порошенко (син) і Олександра Порошенко (донька).

Зазначимо, що Порошенка викликали на черговий допит до ДБР вже на 12 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня Порошенко не з'явився на допит. Він полетів у Страсбург, але в списку запрошених на вибори президента Єврокомісії його не було.

25 липня ДБР завершило допит Порошенка і направило ще одну повістку.

Тим часом адвокат заперечує наявність в ГБР кримінальних справ проти Порошенка.