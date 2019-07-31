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31 липня 2019, середа, 18:22 9
Судова влада 2019-07-31T19:00:01+03:00
Українські Новини
Суд відмовився заарештувати екс-заступника начальника одеської поліції і відправив під домашній арешт

Суд відмовився заарештувати екс-заступника начальника одеської поліції і відправив під домашній арешт

Солом'янський районнный суд Києва відмовився взяти під варту колишнього першого заступника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтина Гейка, який сам здався САП, і обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Обрали цілодобовий домашній арешт", - сказали у відомстві.

САП має намір оскаржити це рішення, оскільки вона наполягає на арешті і встановлення застави.

Запобіжний захід було обрано в середу.

Як повідомляли Українські Новини, САП подала апеляційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.

НАБУ підозрює Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні. Правоохоронці також затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна.

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