Суд відмовився заарештувати екс-заступника начальника одеської поліції і відправив під домашній арешт

Солом'янський районнный суд Києва відмовився взяти під варту колишнього першого заступника начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Костянтина Гейка, який сам здався САП, і обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.\r\n"Обрали цілодобовий домашній арешт", - сказали у відомстві.\r\nСАП має намір оскаржити це рішення, оскільки вона наполягає на арешті і встановлення застави.\r\nЗапобіжний захід було обрано в середу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, САП подала апеляційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.\r\nНАБУ підозрює Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн гривень, які були речовим доказом у кримінальному провадженні. Правоохоронці також затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна.