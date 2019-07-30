Экс-первый замначальника одесской полиции сам сдался САП

Бывший первый заместитель начальника полиции Главного управления Национальной полиции Одесской области Константин Гейко сам пришел и сдался в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он сам пришел в САП. В НАБУ не пошел, а пошел в антикоррупционную прокуратуру", - сказал собеседник.

По его словам, его сразу задержали и вручили подозрение.

От показаний он отказался.

Прокуратура будет просить суд взять его под стражу с установлением залога 20 млн гривен.

Суд по мере пресечения состоится 31 июля.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена подать апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда Киева, который избрал меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина в виде круглосуточного домашнего ареста.

Головин подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.