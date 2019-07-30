Экс-первый замначальника одесской полиции сам сдался САП

Бывший первый заместитель начальника полиции Главного управления Национальной полиции Одесской области Константин Гейко сам пришел и сдался в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Он сам пришел в САП. В НАБУ не пошел, а пошел в антикоррупционную прокуратуру", - сказал собеседник.\r\nПо его словам, его сразу задержали и вручили подозрение.\r\nОт показаний он отказался.\r\nПрокуратура будет просить суд взять его под стражу с установлением залога 20 млн гривен.\r\nСуд по мере пресечения состоится 31 июля.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена подать апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда Киева, который избрал меру пресечения для бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина в виде круглосуточного домашнего ареста.\r\nГоловин подозревается в хищении крупной партии сигарет, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.