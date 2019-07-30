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30 липня 2019, вівторок, 20:24 47
Президент 2019-07-30T21:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив позаштатним радником президента клініки "Борис" Радуцького

Зеленський призначив позаштатним радником президента клініки "Борис" Радуцького

Михайло Рудницький. Фото: facebook/mihail.radutsky
Михайло Рудницький. Фото: facebook/mihail.radutsky

Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником Михайла Радуцького, який може стати міністром охорони здоров'я.

Про це йдеться в указі №564 від 30 липня, передають Українські Новини.

Радуцький включений у виборчий список партії "Слуга народу" під №18.

Він є президентом клініки "Борис".

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня відбулися позачергові вибори депутатів Верховної Ради.

За попередніми даними, "Слуга народу" набрала за списком 43,16% голосів, а значить отримає 124 мандата і Радуцький пройде в парламент.

У партії "Слуга народу" раніше розповіли, коли планують відкрити нову Верховну Раду.

Тим часом співвласник клініки "Борис" Лев Хлявич оголошений Інтерполом в міжнародний розшук. Щодо Хлявича правоохоронними органами України та Вірменії порушені кримінальні справи за статтями вимагання, підроблення документів, шахрайство в особливо великому розмірі, помилковий донос і несплата податків. А до розслідування резонансної справи підключилося також ФБР, оскільки згідно з оперативними даними Хлявич часто буває в США, контактуючи з місцевим криміналітетом.

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