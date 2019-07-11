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11 июля 2019, четверг, 13:52 1554 Документ
Силовые структуры 2019-07-11T14:15:09+03:00
Українські Новини
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск

Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск

Совладелец сети киевских медицинских клиник "Борис" Лев Хлявич объявлен Интерполом в международный розыск.

Об этом свидетельствует красная карточка Интерпола с пометкой fugitive wanted for prosecution – разыскивается для судебного преследования.

Объявление в розыск состоялось в конце января 2019 года, однако как сообщил источник в правоохранительных органах в интересах следствия держалось в тайне – Хлявича планировали задержать за рубежом. По имеющейся информации он пытался укрыться в Литве, однако опасаясь ареста, вернулся в Украину.

Подтверждает международный розыск Хлявича издание "Коммерсант".

В отношении Хлявича правоохранительными органами Украины и Армении возбуждены уголовные дела по статьям вымогательство, подделка документов, мошенничество в особо крупном размере, ложный донос и неуплата налогов. В Украине дела расследуются Национальной полицией и Государственным бюро расследований. Хлявича подозревают в том, что что он путем угроз и подделки документов вместе с сообщниками вымогал у армянских бизнесменов 10 млн долларов. Как утверждает источник, речь идет о братьях Саркисовых, миллиардерах, которые последние годы проживают в США и Европе.

Лев Хлявич также разыскивается в Армении. А к расследованию резонансного дела подключилось также ФБР, поскольку согласно оперативным данным Хлявич часто бывает в США, контактируя с местным криминалитетом.

В клинике "Борис" пока информацию не комментируют. О Льве Хлявиче известно не много. В Украине он известен как бизнесмен и профессиональный игрок в покер. Согласно информации из открытх источников в 2000 году фигурировал в уголовном деле по фактам подделки и незаконного сбыта государственных страховых полисов в Крыму для иностранных туристов.

Некоторое время назад Хлявич инициировал в Киеве возбуждение уголовного дела в отношении братьев Сергея и Николая Саркисовых — руководителей и совладельцев компании "РЕСО-Гарантия". Бизнесменов Саркисовых заочно обвинили в мошенничестве, однако их уголовное преследование прекращено из-за недостатка доказательств причастности к предполагаемому преступлению. Между тем армянские следователи обвинили самого Хлявича в вымогательстве. Генпрокуратура Украины прекратила преследование совладельцев "РЕСО-Гарантии".

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