В "Слуге народа" назвали кандидата на должность министра здравоохранения

Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко допускает назначение кандидата в депутаты Верховной Рады по списку партии, основателя клиники "Борис" Михаила Радуцкого министром здравоохранения в то время, как Ульяна Супрун готова остаться на должности в новом Кабмине

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.

"Не слышал о других (кандидатурах), кроме Михаила. У него есть свое видение того, как лучше реализовать реформу. Возможно, он найдет необходимый формат. Не уверен (что он будет министром), но у него точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения", - сказал он.

Корниенко сомневается, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун может остаться на должности.

Радуцкий является основателем сети клиник "Борис", работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации, мэра Киева Виталия Кличко.

После этого был советником Кличко по вопросам медицины.

Как сообщали Українськi Новини, ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил министрам готовиться к передаче дел новому Кабинету Министров, который будет сформирован новой Верховной Радой, выборы которой прошли 21 июля.

Кроме того, в "Слуге народа" рассказали, когда планируют открыть новую Раду.

Тем временем совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск.