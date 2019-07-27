В "Слуге народа" назвали кандидата на должность министра здравоохранения

Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко допускает назначение кандидата в депутаты Верховной Рады по списку партии, основателя клиники "Борис" Михаила Радуцкого министром здравоохранения в то время, как Ульяна Супрун готова остаться на должности в новом Кабмине.\r\nОб этом он сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег", передают Українськi Новини.\r\n"Не слышал о других (кандидатурах), кроме Михаила. У него есть свое видение того, как лучше реализовать реформу. Возможно, он найдет необходимый формат. Не уверен (что он будет министром), но у него точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения", - сказал он.\r\nКорниенко сомневается, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун может остаться на должности.\r\nРадуцкий является основателем сети клиник "Борис", работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации, мэра Киева Виталия Кличко.\r\nПосле этого был советником Кличко по вопросам медицины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил министрам готовиться к передаче дел новому Кабинету Министров, который будет сформирован новой Верховной Радой, выборы которой прошли 21 июля.\r\nКроме того, в "Слуге народа" рассказали, когда планируют открыть новую Раду.\r\nТем временем совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск.