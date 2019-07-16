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16 июля 2019, вторник, 09:13 70
Верховная Рада и партии 2019-07-16T09:13:08+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" рассказали, когда планируют открыть новую Раду

В "Слуге народа" рассказали, когда планируют открыть новую Раду

Александр Корниенко. Фото: Главком
Александр Корниенко. Фото: Главком

В партии "Слуга народа" намерены открыть работу новой Верховной Рады раньше запланированного срока. Об этом в интервью "Главкому" сообщил руководитель штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.

"Мы бы хотели начать работу новой Верховной Рады уже с пониманием, как и с кем мы ее формируем. Рада должна открыться максимум 9 сентября, но мы будем делать это раньше", - рассказал Корниенко.

Так, Корниенко отметил, что первое заседание нового парламента должно состояться еще летом.

Все заявления лидеров других партий о том, что они готовы войти в коалицию со "Слугой народа" Корниенко расценивает, как использование рейтинга президентской политсилы.

"В украинской политике были случаи, когда за последнюю неделю кто-то набирал очень много, как" Свобода "в 2012-м, то же Смешко на президентских выборах. Поэтому чтобы так не получилось, что мы с кем-то договорились, а результаты другие, об этом (создании коалиции) пока рано говорить", - сказал отметил Корниенко.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" с трех сторон будет оценивать достойных партии.

Ранее Корниенко возглавил избирательный штаб политической партии "Слуга народа".

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Слуга народа Александр Корниенко

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