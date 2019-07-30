Гривня на міжбанку продовжує стрімко дорожчати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 14 коп. у вівторок зміцнився на 19 коп. до 25,04 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,08-25,11 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,07-25,09 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,03-25,06 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,67% з 27,72 UAH/USD до 25,04 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 30 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 липня на 19,72 коп. до 25,4056 UAH/USD, курс купівлі - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH/USD.

Перед вихідними курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва також впав.

Нацбанк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 липня, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH/USD. Таким чином курс української валюти злетів до максимуму з початку року.