Гривня на міжбанку продовжує стрімко дорожчати

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 14 коп. у вівторок зміцнився на 19 коп. до 25,04 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,08-25,11 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 25,07-25,09 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,03-25,06 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,67% з 27,72 UAH\/USD до 25,04 UAH\/USD.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок, 30 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 липня на 19,72 коп. до 25,4056 UAH\/USD, курс купівлі - на 22,09 коп. до 25,0428 UAH\/USD.\r\nПеред вихідними курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва також впав.\r\nНацбанк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 липня, на 18,71 коп. до 25,2526 UAH\/USD. Таким чином курс української валюти злетів до максимуму з початку року.