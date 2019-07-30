Долар летить у прірву: куди найвигідніше вкладати гроші українцям

В цьому році американська валюта поводиться непередбачувано: традиційне за останні роки літній здешевлення долара виявилося рекордним — курс впав до рівня серпня 2016 року, тоді за 1 долар давали близько 25,6 грн.

Як пише "Сегодня", головною причиною зміцнення гривні фінаналітики називають не економіку, а політику. Як роз'яснив керівник відділу аналітики Forex club "Андрій Шевчишин, на проведення виборів всім учасникам потрібні були гроші, причому в гривнях. Тому в Україну завезли багато валюти, і курс долара почав падати, що додатково наклалося на сезонне зміцнення гривні, яке відбувається влітку через зниження попиту на неї з боку бізнесу.

"Але міцна гривня привела до зниження надходжень до держбюджету, номінованих в нацвалюті, це, зокрема, акциз на паливо, якого ми імпортуємо сотні тисяч тонн, - аналізує виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін. - Щоб не допустити затримок з виплатою зарплат бюджетникам і пенсій, підвищити соцстандарти, держава за півроку виконала річний план з випуску облігацій держпозики (це десятки мільярдів гривень), причому під дуже високий відсоток - 17% річних. Що привернуло міжнародних фінансових спекулянтів, які зараз вже купують ОВДП не на ринку, а викуповують їх у українських комерційних банків, сподіваючись на швидкий великий заробіток ".

На думку Андрія Шевчишина, ситуація поки оптимістична:

"У Раді буде створена монокоаліція, відновлено співпрацю з МВФ, вже в цьому році можемо отримати транш 1,5-3 млрд доларів. На тлі цих новин курс ще пару тижнів продовжить зміцнюватися і може дійти навіть до 25 грн / дол. Але сильна гривня вже створює проблеми для експортерів, так як наше зерно, руда і т. д. стають на ринку занадто дорогими. Тому з середини серпня тренд зміниться, гривня почне дешевшати. Різкого обвалу не очікую, але до кінця року встановиться рівноважний курс 27,5- 28 грн / дол, який влаштує і експортерів, і імпортерів ".

А ось Пендзін нагадав, що, за прогнозом МВФ, середньорічний курс долара в Україні в цьому році 28,6 грн / дол.

"При сьогоднішніх 25,5 грн / дол в грудні має бути більше 30 грн / дол, - підрахував Пендзін. - Це може статися, коли в середині грудня ОВДП, термін дії яких закінчується в 2019-му, будуть пред'явлені до погашення. Але такого обвалу курсу влада не допустить, інакше їх рейтинг довіри впаде відразу. Тому за рахунок резервів Нацбанку курс утримають в межах 28,5 грн / дол ".

Фахівці бачать два доступних способи збереження і примноження заощаджень для більшості українців, доходи яких не дозволяють вкладатися в ОВДП Мінфіну (заробити на них можна, але вклавши не менше 100 тис. грн). За словами Шевчишина, перший спосіб - це гривневі депозити, середня прибутковість яких нині 10,5-14,7% річних залежно від терміну договору.

"При очікуваній інфляції в 8-8,5% це вигідніше, ніж депозити у валюті, де відсоток 1-2,5%, і при цьому валюта дешевшає, - говорить Шевчишин. - Але якщо чекати, що долар до кінця року буде коштувати на 3 грн дорожче, ніж зараз, або 28,5-28,6 грн / дол і, ризикнувши, купити валюту по 25,5 грн / дол то прибутковість може скласти до 25% ".

Пендзин радить почекати можливого зниження курсу до 25 грн / дол і тільки тоді зайнятися конвертацією гривні в валюту. Крім долара, частина заощаджень - до 20%, а тим, хто часто їздить у Європу, то і більше, можна конвертувати в євро.

Раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 26 липня, долар і євро в Україні рекордно впали в ціні. При цьому на закриття тижні курс євро досяг 2,5-річного антирекорду.

Крім того, аналітики розповіли, яким буде курс долара до кінця року. Експерти вважають, що незважаючи на дію несприятливих факторів, до кінця року курс буде нижче закладеного в держбюджеті-2019 (29,4 грн / дол.).

Як повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. Крім того, продаж російського рубля впала, а купівля - подорожчала.

Перед вихідними курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.

Раніше долар опускався до найнижчої позначки з початку року, хоча ситуація на валютному ринку може погіршитися.