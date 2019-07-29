На велосипедно-пішохідному мосту тріснуло ще одне скло: тепер бокове

У Києві на пішохідно-велосипедний мосту, який в народі іменують "міст Кличка", тріснуло бічне скло, яке служило захистом і додатковою огорожею крім перил. Про це повідомляє Інформатор у понеділок, 29 липня.

Про треснувшем склі стало відомо близько полудня. На відео видно, що тріснула всього одна секція. Територія навколо обгороджена.

На місці знаходяться співробітники муніципальної охорони, однак ситуацію не коментують, так як тільки заступили на зміну. Міст відкритий для відвідувачів.

Нагадаємо, 26 травня КМДА відкрила міст з пластику вартістю майже півмільярда гривень. У день відкриття на новому мосту між аркою Дружби народів і парк "Володимирська гірка" тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків.

Науковий інститут засекретив дослідження, можна будувати пішохідно-велосипедний міст Кличка над Володимирським узвозом.

Як повідомляли Українські Новини, 11 липня в Києві на скандальному "мосту Кличка" з'явилася нова тріщина і ослабли троси. Доступ до скляних конструкцій мосту закритий вже більше 40 днів.