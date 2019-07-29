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29 липня 2019, понеділок, 11:45 19
Фінанси 2019-07-29T13:15:02+03:00
Українські Новини
Долар і євро подешевшали ще сильніше з понеділка: курс у київських обмінниках

Долар і євро подешевшали ще сильніше з понеділка: курс у київських обмінниках

Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У той час, як НБУ зміцнив гривню майже на 5 копійок, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 0,45 коп. до 25,6028 UAH/USD, курс купівлі - на 0,3 коп. до 25,2637 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 1,87 коп. до 28,0743 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,99 коп. до 28,5883 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,2637 25,6028 28,0743 28,5883 3,58 4,14
Максимальний 25,4100 25,9000 28,3100 29,0000 3,98 5,00
Мінімальний 25,0000 25,4300 27,7000 28,3300 2,50 4,00

Як повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. Крім того, продаж російського рубля впав, а купівля - подорожчала.

Перед вихідними курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.

Раніше долар опускався до найнижчої позначки з початку року, хоча ситуація на валютному ринку може погіршитися.

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