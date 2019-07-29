Долар і євро подешевшали ще сильніше з понеділка: курс у київських обмінниках

У той час, як НБУ зміцнив гривню майже на 5 копійок, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 0,45 коп. до 25,6028 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,3 коп. до 25,2637 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 1,87 коп. до 28,0743 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 0,99 коп. до 28,5883 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,2637\r\n25,6028\r\n28,0743\r\n28,5883\r\n3,58\r\n4,14\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,4100\r\n25,9000\r\n28,3100\r\n29,0000\r\n3,98\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,0000\r\n25,4300\r\n27,7000\r\n28,3300\r\n2,50\r\n4,00\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за минулий тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75. Крім того, продаж російського рубля впав, а купівля - подорожчала.\r\nПеред вихідними курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.\r\nРаніше долар опускався до найнижчої позначки з початку року, хоча ситуація на валютному ринку може погіршитися.