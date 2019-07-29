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29 липня 2019, понеділок, 10:43 12
Судова влада 2019-07-29T10:52:53+03:00
Українські Новини
САП буде наполягати на взятті Головіна під варту

САП буде наполягати на взятті Головіна під варту

Дмитро Головін. Фото: od.npu.gov.ua
Дмитро Головін. Фото: od.npu.gov.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір подати апеляційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це Українським Новинам повідомив представник САП.

"Рішення буде оскаржене", - сказав він.

З його слів, САП наполягає на взятті Головіна під варту.

Скаргу буде подано до Київського апеляційного суду.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна. Також Головіну САП повідомила про підозру.

Він підозрюється в розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Головін відмовився давати показання і співпрацювати зі слідством.

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