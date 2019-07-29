САП буде наполягати на взятті Головіна під варту

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір подати апеляційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це Українським Новинам повідомив представник САП.

"Рішення буде оскаржене", - сказав він.

З його слів, САП наполягає на взятті Головіна під варту.

Скаргу буде подано до Київського апеляційного суду.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали трьох спільників екс-начальника одеської поліції Головіна. Також Головіну САП повідомила про підозру.

Він підозрюється в розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Головін відмовився давати показання і співпрацювати зі слідством.