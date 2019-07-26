Экс-начальник одесской полиции Головин отказался давать показания и сотрудничать со следствием

Бывший начальник управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, который подозревается в хищении крупной партии контрабандных сигарет, отказался от дачи показаний и сотрудничества со следствием.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он не дает показания", - сказал источник.

По его словам, Головин ссылается на ст 63 Конституции.

Собеседник сообщил, что Головина уже доставили в Киев.

В пятницу в суд передадут ходатайство об избрании ему меры пресечения, прокуроры буду просить для него арест и залог 22 млн гривен.

На данный момент не известно, состоится ли суд по Головину сегодня.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали троих сообщников экс-начальника одесской полиции Головина.

Ранее НАБУ и САП задержали экс-начальника одесской полиции Головина по подозрению в краже сигарет.