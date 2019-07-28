На західну Україну сьогодні обрушаться грози та шквальний вітер

28 червня в західних областях очікуються грози, на Закарпатті місцями сильний дощ та шквали до 20 м\/с.\r\nПро це повідомили в Укргідрометцентрі.\r\nРазом з тим в Черкаській області, в Запоріжжі, у Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 34-градусна спека зміниться істотним похолоданням: синоптик розповіла про погоду в перші дні серпня.\r\nСьогодні жара перевалить за +35 - в останній вихідний липня.\r\nРаніше стало відомо, яку погоду чекати в серпні.\r\nУкраїнський науково-дослідний метеорологічний інститут НАН України прогнозує суху і теплу другу половину літа, а також заморозки до кінця вересня.\r\nТим часом у липні у Києві зафіксували рекордна кількість опадів.