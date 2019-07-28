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28 липня 2019, неділя, 10:18 6
Суспільство 2019-07-28T10:20:17+03:00
Українські Новини
На західну Україну сьогодні обрушаться грози та шквальний вітер

На західну Україну сьогодні обрушаться грози та шквальний вітер

28 червня в західних областях очікуються грози, на Закарпатті місцями сильний дощ та шквали до 20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Разом з тим в Черкаській області, в Запоріжжі, у Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, 34-градусна спека зміниться істотним похолоданням: синоптик розповіла про погоду в перші дні серпня.

Сьогодні жара перевалить за +35 - в останній вихідний липня.

Раніше стало відомо, яку погоду чекати в серпні.

Український науково-дослідний метеорологічний інститут НАН України прогнозує суху і теплу другу половину літа, а також заморозки до кінця вересня.

Тим часом у липні у Києві зафіксували рекордна кількість опадів.

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