На західну Україну сьогодні обрушаться грози та шквальний вітер

28 червня в західних областях очікуються грози, на Закарпатті місцями сильний дощ та шквали до 20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Разом з тим в Черкаській області, в Запоріжжі, у Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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