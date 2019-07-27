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27 июля 2019, суббота, 06:00 455
Жизнь 2019-07-27T06:00:02+03:00
Українські Новини
Жара и заморозки: какую погоду ожидать в августе

Жара и заморозки: какую погоду ожидать в августе

Погода. Фото: facebook.com/ukrgmc.official
Погода. Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Погода в августе в 2019, по прогнозу на месяц, будет достаточно теплой, тогда как июль бьет температурные рекорды в Европе. Днем до +30 градусов Цельсия. Но холодные массы воздуха спровоцируют снижение ночной температуры до +10...+12ºС, сообщает Meteoprog.

В первые две недели августа термометры покажут +26...+32ºС. Теплее всего будет на востоке и юге страны. Более прохладная погода сохранится в западных и северных областях. Прогнозируется переменная облачность и дожди, местами с грозами и ливнями.

Со второй половины месяца жара отступит. Дневная температура воздуха составит от +24 до +26° С. Также ожидаются осадки.

По климатическим нормам, для нашей страны средняя температура в заключительный месяц лета составляет +17 ... 23°С. К концу августа на поверхности земли могут наблюдаться заморозки.

Как сообщали Українські Новини, украинский научно-исследовательский метеорологический институт НАН Украины прогнозирует сухую и теплую вторую половину лета, а также заморозки к концу сентября.

Тем временем в июле в Киеве зафиксировали рекордное количество осадков.

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