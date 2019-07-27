Жара перевалит за +35 в последний выходной июля: прогноз погоды

Перед тем, как на смену жарким выходным придет существенное похолодание

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, на Закарпатье днем и ночью кратковременный умеренный дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+34 градуса.

В Карпатах ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +26…+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

27 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+26 градусов; в районе Одессы +20 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

Карта: Укргидрометцентр

Раньше Українські Новини писали, какую погоду ожидать в августе.

Также в субботу юг и центр накрыла жара, а восток и запад снова атакуют дожди.

Тем временем синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.