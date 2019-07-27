Жара перевалит за +35 в последний выходной июля: прогноз погоды

Перед тем, как на смену жарким выходным придет существенное похолодание, 28 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, на Закарпатье днем и ночью кратковременный умеренный дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+34 градуса.\r\nВ Карпатах ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +26…+33 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+35 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +28…+33 градуса.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.\r\n27 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+26 градусов; в районе Одессы +20 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nРаньше Українські Новини писали, какую погоду ожидать в августе.\r\nТакже в субботу юг и центр накрыла жара, а восток и запад снова атакуют дожди.\r\nТем временем синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.