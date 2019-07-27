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27 июля 2019, суббота, 14:20 441 Карта
Жизнь 2019-07-27T16:15:02+03:00
Українські Новини
Жара перевалит за +35 в последний выходной июля: прогноз погоды

Жара перевалит за +35 в последний выходной июля: прогноз погоды

Лето.
Лето.

Перед тем, как на смену жарким выходным придет существенное похолодание, 28 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, на Закарпатье днем и ночью кратковременный умеренный дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+34 градуса.

В Карпатах ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +26…+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

27 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+26 градусов; в районе Одессы +20 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Раньше Українські Новини писали, какую погоду ожидать в августе.

Также в субботу юг и центр накрыла жара, а восток и запад снова атакуют дожди.

Тем временем синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.

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