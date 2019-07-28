34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа

Сегодня, 28 июля, почти по всей Украине ожидается жаркая погода, местами температура столбиков поднимется до +34 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, Диденко сообщила, что температура воздуха 28-го июля в течение дня поднимется до +29 +34 градусов на юге, +26 +32 градусов в большинстве областей, +26 +29 градусов на Черниговщине и Сумщине.

"Как показывает прогностическая карта температуры воздуха, главные жаркие события завтра развернутся на Балканах, в Восточной Европе и даже частично на севере континента. Франция дышит - не может надышаться, жгучие +40 градусов наконец оставили Западную Европу", - написала синоптик.

Диденко отметила, что 28 июля в Украине дождей практически не будет, разве что вдоль Карпат и в Прикарпатье возможны локальные влажные грозовые очаги.

"В Киеве воскресенье ожидается солнечным, сухим и жарким, днем ​​предполагается +28 +31 градус. 29-30 июля еще попече 31 июля-1 августа начнется очередное похолодание. Так что используйте выходные для загорания, купания или просто наслаждения в саду, потому что следующий уик-энд будет значительно свежее, 3-4 августа, ориентировочно, предполагается в Киеве всего +22 +24 градуса максимально", - посоветовала Диденко.

Карта: Фейсбук/Наталья Диденко

Как сообщали Українські Новини, жара перевалит за +35 в последний выходной июля.

Ранее стало известно, какую погоду ожидать в августе.