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27 липня 2019, субота, 22:00 13
Верховна Рада і партії 2019-07-27T22:45:01+03:00
Українські Новини
Дурість відразу видно: Дубинський назвав однопартійця від "Слуги народу" некомпетентним

Дурість відразу видно: Дубинський назвав однопартійця від "Слуги народу" некомпетентним

Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський, що переміг з величезним відривом у своєму окрузі, заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", що інший кандидат від тієї ж партії Давид Арахамія вводить людей в оману, повідомляє "Страна".

Мова йшла про земельні відносини і ринок землі.

Дубинський заявив Арахамії, що він некомпетентний у питаннях кадастру.

Другою темою, щодо якої Дубинський не погодився з Арахамією, була діяльність Асселор Міттал в Кривому Розі і претензії до підприємства від СБУ.

Промову Арахамії можна почути на 35:10, а ремарку Дубинського - на 41:52.

Пізніше у своєму блозі Дубинський заявив, що звертається до всіх політиків зі своєї партії з проханням говорити про те, що вони знають, про те, у чому розбираються, тому що "дурість кожного відразу ж видно".

У виборчому списку "Слуги народу" Арахамія був під номером 4.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун подала позов до суду проти журналіста Олександра Дубинського про захист честі і гідності. Дубинський прокоментував позов Супрун.

Також Дубинський просив суд заборонити виїзд за кордон Порошенку, Райніну і Кононенку.

38-річний Дубинський народився в Києві, телеведучий телеканалу "1+1", також широко відомий як блогер, що постійно звинувачує в корупції Порошенка і його оточення, зокрема й Кононенка в тому числі.

Тим часом голова виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що виграш кандидатів партії у низці округів у серйозних конкурентів є результатом роботи медіа та блогерів.

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