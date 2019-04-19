Ведущий "1+1" Дубинский попросил суд запретить выезд за границу Порошенко, Райнину и Кононенко

Телеведущий "1+1" Александр Дубинский просит Окружной административный суд Киев запретить выезд за границу Президенту Петру Порошенко, главе Администрации Президента Игорю Райнину и первому заместителю председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорю Кононенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Александра Дубинского к Национальной полиции, Службе безопасности Украины и Администрации Государственной пограничной службы о признании противоправным их бездействия по защите национальной безопасности Украины.

Третьи лица - Порошенко, Райнин и Кононенко.

В частности, истец просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение 1 года после проведения парламентских и президентских выборов.

Среди других требований иска - признание противоправной бездеятельность Нацполиции и СБУ по несовершению профилактических действий по предупреждению коррупции и посягательств на экономическую безопасность государства со стороны вышеуказанных лиц.

На данный момент судом исследуются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу.

Ранее Українські Новини сообщали, что экс-депутат Жвания просит суд запретить выезд за границу Порошенко и еще 180 чиновникам и судьям

Тем временем, Жвания отрицает, что просил суд запретить Порошенко и еще 180 чиновникам выезд за границу.