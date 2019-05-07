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07 мая 2019, вторник, 17:45 797 Дополнено
Политика 2019-05-07T17:47:04+03:00
Українські Новини
Журналист Дубинский прокомментировал иск Супрун

Журналист Дубинский прокомментировал иск Супрун

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подала иск в суд против журналиста Александра Дубинского о защите чести и достоинства.

Об этом говорится в сообщении на странице Супрун в социальной сети Fаcebook, передают Українськi Новини.

"Динамика информационных атак по работе Министерства здравоохранения Украины вновь набирает обороты. Едва успеваем опровергать фейки, которые распространяют оппоненты изменений... Только зарегистрировали исковое заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации в Соломенском суде", - говорится в нем.

Согласно сообщению, на прошлой неделе Дубинский обвинил Супрун в том, что под видом реформ она занимается хищением и отмыванием бюджетных средств.

Автор этих материалов Александр Дубинский.

"Лицо, не способное предоставить доказательства относительно своих же обвинений, но не стесняется ними раскидываться. И делает это почти индустриальными темпами. Поэтому его материалы склонны считать заказными", - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что в своих материалах относительно Супрун и Минздрава Дубинский выдает свои суждения за факты или создает вокруг реальных событий лживый контекст.

"Свою ложь он подкрепляет или фейковыми документами без деталей и корректной ссылки на нормативные акты, или документами,которые не подкрепляют суть озвученных обвинений. Каждый из материалов - хрестоматийный пример инструментов пропаганды и манипуляций", - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что на Дубинского минимум четыре раза подавали иски в суд.

Все дела касаются опровержения информации, недостоверной информации, предоставления доказательств и защиты деловой репутации.

До этого Министерство здравоохранения опровергло информацию о махинациях средствами, направленными на закупку лекарств через Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Программу развития ООН (ПРООН) в Украине и закупочное агентство Crown Agents.

(Дополнено комментарием от Александра Дубинского)

Журналист Александр Дубинский написал на своей странице в Facebook пост, в котором объяснил, в чем конкретно он обвинял Ульяну Супрун.

Так, по его словам, основанием стали его материалы о:

  • намерении украсть деньги на бланках проф. медосмотров
  • присвоении бюджетных средств через ГО-шку собственного мужа

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ завела уголовное дело по махинациям с "пакетами малыша".

Так, более ста тысяч семей должны были получить бесплатный "пакет малыша" до конца года.

При этом украинки, родившие ребенка за границей, тоже должны получить "пакет малыша".

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