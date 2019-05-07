Журналист Дубинский прокомментировал иск Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подала иск в суд против журналиста Александра Дубинского о защите чести и достоинства.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице Супрун в социальной сети Fаcebook, передают Українськi Новини.\r\n"Динамика информационных атак по работе Министерства здравоохранения Украины вновь набирает обороты. Едва успеваем опровергать фейки, которые распространяют оппоненты изменений... Только зарегистрировали исковое заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации в Соломенском суде", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, на прошлой неделе Дубинский обвинил Супрун в том, что под видом реформ она занимается хищением и отмыванием бюджетных средств.\r\nАвтор этих материалов Александр Дубинский.\r\n"Лицо, не способное предоставить доказательства относительно своих же обвинений, но не стесняется ними раскидываться. И делает это почти индустриальными темпами. Поэтому его материалы склонны считать заказными", - сказано в сообщении.\r\nТакже в сообщении отмечено, что в своих материалах относительно Супрун и Минздрава Дубинский выдает свои суждения за факты или создает вокруг реальных событий лживый контекст.\r\n"Свою ложь он подкрепляет или фейковыми документами без деталей и корректной ссылки на нормативные акты, или документами,которые не подкрепляют суть озвученных обвинений. Каждый из материалов - хрестоматийный пример инструментов пропаганды и манипуляций", - говорится в сообщении.\r\nТакже в сообщении говорится, что на Дубинского минимум четыре раза подавали иски в суд.\r\nВсе дела касаются опровержения информации, недостоверной информации, предоставления доказательств и защиты деловой репутации.\r\nДо этого Министерство здравоохранения опровергло информацию о махинациях средствами, направленными на закупку лекарств через Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Программу развития ООН (ПРООН) в Украине и закупочное агентство Crown Agents.\r\n(Дополнено комментарием от Александра Дубинского)\r\nЖурналист Александр Дубинский написал на своей странице в Facebook пост, в котором объяснил, в чем конкретно он обвинял Ульяну Супрун.\r\nТак, по его словам, основанием стали его материалы о:\r\n\r\nнамерении украсть деньги на бланках проф. медосмотров\r\nприсвоении бюджетных средств через ГО-шку собственного мужа\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГПУ завела уголовное дело по махинациям с "пакетами малыша".\r\nТак, более ста тысяч семей должны были получить бесплатный "пакет малыша" до конца года.\r\nПри этом украинки, родившие ребенка за границей, тоже должны получить "пакет малыша".