На криворожском комбинате проводят обыски из-за подозрений в отравлении воздуха и воды

Служба безопасности Украины проводит обыски на территории горно-металлургического комбината "Арселор Миттал Кривой Рог" (Днепропетровская область) из-за подозрений в экоциде.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе комбината.

"Сегодня на наше предприятие приехали с проверкой и обыском представители Службы Безопасности Украины. Уверен, вы знаете, что недавно нас, крупнейшего иностранного инвестора в Украине, обвинили в экоциде – уничтожении растительного и животного мира, отравлении воздуха и воды, что привело к экологической катастрофе. И это, несмотря на то, что мы имеем все разрешительные документы, прошли все экологические проверки, в том числе внеплановой в апреле этого года", - сообщили в ведомстве.

Комбинат уже принял участие в обсуждении плана дальнейших действий по улучшению состояния окружающей среды с представителями Офиса Президента.

За 13 лет работы в Украине общие инвестиции компании составили 9,2 млрд долларов.

Следственные действия ведутся на машине беспрерывного литья заготовок, правоохранители изъяли копии документации и начали проверку контроля ионизирующего излучения.

В пресс-службе комбината отмечают, что готовы сотрудничать с правоохранителями.

Как сообщали Українські Новини, на рабочего упал камень на комбинате в Кривом Роге, он погиб. Ранее на предприятии в Кривом Роге рабочий попал под колеса автосамосвала и погиб.

В 2014 году "Арселор Миттал Кривой Рог" понес 1,4 млрд гривен убытков.