Журналист Дубинский с огромным отрывом выиграл выборы в округе №94

Выдвиженец партии "Слуга Народа" Александр Дубинский выиграл выборы у депутата Рады Верховной Рады Игоря Кононенко (БПП) в одномандатном избирательном округе №94 в Киевской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Дубинский набрал 40,60%, или 27 240 голосов избирателей по результатам подсчета 90,44% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший соперник, самовыдвиженец, депутата Рады от БПП, давний бизнес-партнер экс-Президента Пера Порошенко Игорь Кононенко набрал 12,07% или 8 100 голосов.

Третье место заняла кандидат от партии "Батьківщина", генеральный директор "Атека" Лариса Ильенко - она набрала 8,62% или 5 788 голосов.

38-летний Дубинский родился в Киеве, телеведущий телеканала "1+1", также широко известен как блогер, постоянно обвиняющий в коррупции Порошенко и его окружение, в частности и Кононенко в том числе.

Округ №94 охватывает Васильковский и Обуховский районы Киевской области.

Как сообщали Українськi Новини,ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун подала иск в суд против журналиста Александра Дубинского о защите чести и достоинства.

Ранее Дубинский попросил суд запретить выезд за границу Порошенко, Райнину и Кононенко.