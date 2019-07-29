Справа МН17: Бойовик ДНР, що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу

Термін тюремного ув'язнення "колишнього начальника служби тилу" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Дмитра Купріяна (позивний "Батя") завершився.

Про це йдеться у публікації Українських Новин.

Саме Купріян є тим бойовиком ДНР, який, за даними Служби безпеки України, організував викрадення в липні 2014 року трейлера для перевезення ЗРК "Бук".

Саме з цього ЗРК 17 липня 2014 року в Донецькій області був збитий літак рейсу МН17 Malaysia Airlines.

Купріян був затриманий українськими правоохоронцями при перетині держкордону в грудні 2015 року.

У грудні 2017 року він був засуджений київським судом до 5 років позбавлення волі, до нього також був застований "закон Савченко".

Термін тюремного ув'язнення Куприяна закінчився 20 червня поточного року.

Через погану поведінку під вартою суд встановив за ним адміністративний нагляд строком на 1 рік.

Купріян зобов'язаний у нічний час знаходиться вдома і 4 рази в місяць відмічатися у поліції.

Також йому заборонено відвідувати ресторани, кафе, бари, магазини з метою придбання спиртних напоїв.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня Служба безпеки України заявила, що встановила і затримала колишнього бойовика ДНР, причетного до транспортування зенітно-ракетного комплексу "Бук", з якого був збитий літак Malaysia Airlines на Донбасі.

В кінці червня СБУ затримала в Донецькій області колишнього начальника ППО "Слов'янської бригади" ДНР Володимира Цемаха.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє, що Цемах володіє цінною інформацією про причетність Росії до катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.

19 червня Міжнародна слідча група висунула підозру колишньому "міністра оборони" ДНР Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і ще 3 бойовикам в причетності до збиття літака Malaysia Airlines.

17 липня 2014 року літак Malaysia Airlines був збитий ракетою з зенітно-ракетного комплексу "Бук" у Донецькій області.

Загинуло 298 осіб.