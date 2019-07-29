Установлено имя боевика ДНР, укравшего трейлер для перевозки "Бука": он месяц назад вышел из тюрьмы

17 июля в Киеве прошел брифинг, посвященный 5-й годовщине катастрофе рейса МН17 самолета Malaysia Airlines, сбитого в Донецкой области.

В ходе брифинга заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков продемонстрировал видеозапись перемещения по оккупированному Донецку трейлера с погруженным на него зенитно-ракетным комплексом "Бук", из которого и был сбит пассажирский лайнер.

Представитель СБУ вскользь упомянул, что человек, угнавший трейлер, задержан и уже осужден.

Ни имени, ни каких-либо других данных боевика ДНР представитель спецслужбы больше не сообщил.

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", - сообщил Маяков.

Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, и это при том, что обескураженные неожиданным заявлением представители СМИ первоначально по ошибке раструбили, что задержан был именно "водитель трейлера".

СБУ пришлось специально уточнять журналистам, что задержанный не водитель трейлера, а лицо "причастное к его похищению" для перевозки ЗРК "Бук".

Имя этого человека спецслужба отказалась называть.

Тем не менее, очевидно, что данное лицо обладает большим массивом информации о транспортировке "Бука" на Донбасс, маршруте его передвижения и является ценным свидетелем для голландского суда по делу МН17.

Українським Новинам удалось установить личность этого боевика ДНР.

Более того, оказалось, что он уже отбыл свое наказание в украинской тюрьме и находиться на свободе.

Итак, согласно ответу СБУ на запрос Українських Новин, указанное лицо было задержано правоохранителями в декабре 2015 года.

Ответ СБУ на запрос Українських Новин.

Боевик ДНР был признан виновным по ч.1 ст.258-3 (содействие террористической организации) Уголовного кодекса и приговорен к 5 годам лишения свободы.

Приговор вступил в силу в апреле 2018 года.

Куприян в окопе на Донбассе. Фото: gazeta.ru

Источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о 72-летнем "бывшем начальнике службы тыла" ДНР Дмитрии Куприяне по прозвищу "Батя".

Этот ближайший соратник бывшего "министра обороны" ДНР Игоря Гиркина является уроженцем Краснодарского края России, гражданином Украины.

Свидетельство о временном проживании в РФ у него, кстати, тоже есть.

Куприян - полковник в отставке, ветеран Афганской войны.

С началом войны на Донбассе в июне 2014 года он вступил в ряды "Славянской бригады" Игоря Гиркина (Стрелкова), где стал заведовать службой тыла.

Также он руководил строительством фортификационных сооружений в оккупированных боевиками населенных пунктах.

После того, как силы АТО освободили Славянск и Краматорск осенью 2014 года Куприян решил уволиться со службы в ДНР и переехал с женой в Белгородскую область России.

Там, по его словам, супруги испытывали серьезные материальные трудности, жили на украинскую пенсию жены в заброшенном доме в селе и не имели средств на пропитание.

Из-за этого Куприян решил в декабре 2015 года съездить в Украину, чтоб получить свою пенсию.

При пересечении госграницы в Харьковской области он и был задержан украинскими спецслужбами.

"Батя" был перевезен в Киев, арестован судом и помещен в СИЗО.

Периодически в СМИ появлялась информация, что Куприяна боевики хотят включить в список на обмен пленными, но в итоге "экс-начальник службы тыла" так и не был обменян.

Киевский суд начал рассматривать дело против боевика в декабре 2016 года.

В декабре 2017 года Куприяну был вынесен приговор.

Учитывая то, что "Батя" раскаялся и дал обличительные показания против своих бывших сослуживцев из ДНР, суд решил в порядке исключения назначить ему наказание ниже минимально предусмотренного Уголовным кодексом.

В итоге, подсудимый получил 5 лет тюрьмы вместо 8, плюс к нему был применен "закон Савченко" и срок заключения еще уменьшился.

В апреле 2018 года Апелляционный суд отклонил его жалобы, и приговор вступил в силу, а Куприян поехал отбывать наказание в Житомирскую колонию №8.

При рассмотрении дела суд установил, что "Батя", будучи "начальником тыла", выполнял указания Гиркина по материально-техническому, продовольственному и военному обеспечению боевиков ДНР.

Кроме того, он обеспечивал их горюче-смазочными материалами, легковым и грузовым автотранспортом, боеприпасами, продуктами питания и сигаретами.

В частности, 14 июля 2014 года за 3 дня до сбития рейса МН17 Куприян организовал изъятие необходимого боевикам автотранспорта у частного предпринимателя в Донецке, а 19 июля 2014 года организовал автобусы для перевозки на территорию Украины российских военнослужащих из Ростова-на-Дону.

Дмитрий Куприян. Фото: livejournal.com

Агентству также удалось установить, что на данный момент фигурант дела МН17 может быть на свободе.

Срок тюремного заключения "Бати" истек 20 июня текущего года.

По просьбе тюремщиков суд установил за освобожденным из колонии экс-боевиком ДНР административный надзор сроком на 1 год.

Это сделано в связи с тем, что за время "отсидки" Куприян 1 раз был привлечен к дисциплинарной ответственности, не имел поощрений и отказался от привлечения к трудовой деятельности.

К тому же оказалось, что осужденный вину в совершенном преступлении не признает и приговор суда считает несправедливым.

Учитывая это, суд пришел к выводу, что "Батя" остается опасным для общества и поэтому нуждается в наблюдении и контроле со стороны органов внутренних дел после освобождения из мест лишения свободы.

Суд запретил Куприяну выходить из дома по месту жительства с 22:00 до 6:00 утра следующих суток, запретил выезд по личным делам за пределы города (района) места жительства без разрешения органов полиции.

Кроме того, он обязан являться в органы полиции для регистрации 4 раза в месяц.

Более того, "Бате" запрещено посещение ресторанов, кафе, баров, магазинов с целью приобретения спиртных напитков.