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17 июля 2019, среда, 14:08 1325
Силовые структуры 2019-07-17T14:08:16+03:00
Українські Новини
СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего сбивший MH17 над Донбассом ЗРК "Бук"

СБУ задержала водителя автотягача, перевозившего сбивший MH17 над Донбассом ЗРК "Бук"

ЗРК
ЗРК "Бук". Фото: arms-expo.ru

Служба безопасности Украины установила и задержала водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков , передают Українськi Новини.

Он продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК "Бук".

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", - сообщил Маяков.

Замначальника Главного следственного управления отметил, что исследуется степень причастности 150 человек к данному преступлению.

Он подчеркнул, что боевики ДНР, причастные к транспортировке ЗРК "Бук", будут осуждены в Украине за терроризм.

Как сообщали Українськi Новини, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявляет, что задержанный украинскими спецслужбами бывший командир противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Сегодня исполняется 5 лет с дня катастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines.

В конце июня Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника ПВО бригады ДНР Цемаха и засекретила его дело

В 2020 году  суд в Нидерландах начнет рассматривать дело о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

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