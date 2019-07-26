Представники Кличка не з'явилися до ДБР, - Труба

Ніхто з представників голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, звільнення якого Кабмін розгляне на найближчому засіданні, як і він сам, не з'явилися на допит до Держбюро розслідувань.\r\nПро це в своєму каналі в месенджері Telegram написав директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.\r\nЗ його слів, слідчі дії було заплановано в п'ятницю.\r\nТруба повідомив, що Кличко буде надіслана повторна повістка про виклик на допит.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кличко на брифінгу заявив, що Кличко не хоче йти на допит в ГБР. Також Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва.\r\nРаніше Зеленський просив Гройсмана направити подання про відставку Кличко.\r\nТим часом Кличко заявив, що подає у суд на телеканал "1+1".