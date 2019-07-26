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26 липня 2019, пʼятниця, 15:26 10
Судова влада 2019-07-26T16:15:01+03:00
Українські Новини
Представники Кличка не з'явилися до ДБР, - Труба

Представники Кличка не з'явилися до ДБР, - Труба

Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Віталій Кличко. Фото: прес-служба

Ніхто з представників голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, звільнення якого Кабмін розгляне на найближчому засіданні, як і він сам, не з'явилися на допит до Держбюро розслідувань.

Про це в своєму каналі в месенджері Telegram написав директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

З його слів, слідчі дії було заплановано в п'ятницю.

Труба повідомив, що Кличко буде надіслана ​​повторна повістка про виклик на допит.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко на брифінгу заявив, що Кличко не хоче йти на допит в ГБР. Також Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва.

Раніше Зеленський просив Гройсмана направити подання про відставку Кличко.

Тим часом Кличко заявив, що подає у суд на телеканал "1+1".

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