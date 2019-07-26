Кличко не хочет идти на допрос в ГБР

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко не намерен идти на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

Кличко сообщил, что его вызвал следователь ГБР на допрос 26 июля в качестве свидетеля.

"Я не буду идти в ГБР. Туда пойдет мой юрист и представитель", - сказал он.

Кличко отметил, что 2 уголовных дела, в которых он фигурирует, были открыты Госбюро по заявлениям соратников бывшего Президента Виктора Януковича.

По его словам, эти дела "выеденного яйца не стоят".

Он уверен, что эти дела используются для очерненения его в СМИ.

Как сообщали Українськi Новини, братья Кличко будут судиться с "1+1".

Ранее адвокат Паринова заявил, что ГБР начало 2-е досудебное расследование против Кличко.

Также 17 июля ГБР начало расследование по земельным махинациям Кличко.