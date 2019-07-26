Кличко не хочет идти на допрос в ГБР

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко не намерен идти на допрос в Государственное бюро расследований.\r\nОб этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.\r\nКличко сообщил, что его вызвал следователь ГБР на допрос 26 июля в качестве свидетеля.\r\n"Я не буду идти в ГБР. Туда пойдет мой юрист и представитель", - сказал он.\r\nКличко отметил, что 2 уголовных дела, в которых он фигурирует, были открыты Госбюро по заявлениям соратников бывшего Президента Виктора Януковича.\r\nПо его словам, эти дела "выеденного яйца не стоят".\r\nОн уверен, что эти дела используются для очерненения его в СМИ.\r\nКак сообщали Українськi Новини, братья Кличко будут судиться с "1+1".\r\nРанее адвокат Паринова заявил, что ГБР начало 2-е досудебное расследование против Кличко.\r\nТакже 17 июля ГБР начало расследование по земельным махинациям Кличко.