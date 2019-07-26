Кандидати від "Слуги народу" забрали п'ять із семи мандатів у Черкаській області

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів в Черкаській області.Від партії "Слуга народу" в Черкаській області перемогли Любов Шпак, Олег Арсенюк, Андрій Стріхарський, Олександр Скічко та Сергій Нагорняк.Також у Верховну Раду проходять самовисуванці Сергій Рудик та Антон Яценко.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЧеркаська область\r\n\r\n\r\n194\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n47,81\r\n \r\nШПАК ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА\r\n41,27\r\n \r\n\r\n\r\n195\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,19\r\n \r\nАРСЕНЮК ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ\r\n41,18\r\n \r\n\r\n\r\n196\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,62\r\n \r\nСТРІХАРСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ\r\n38,90\r\n \r\n\r\n\r\n197\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,67\r\n \r\nСКІЧКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ\r\n50,93\r\n \r\n\r\n\r\n198\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n54,30\r\n \r\nРУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ\r\n28,92\r\n \r\n\r\n\r\n199\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,78\r\n \r\nНАГОРНЯК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n36,59\r\n \r\n\r\n\r\n200\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n47,14\r\n \r\nЯЦЕНКО АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n69,08\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини розповіли, хто проходить у Раду в Херсонській області. Також стало відомо, що в Хмельницькій області у Раду проходять чотири кандидати від "Слуги народу" і три самовисуванця.