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26 липня 2019, пʼятниця, 11:45 16 Список
Вибори 2019-07-26T12:45:01+03:00
Українські Новини
Кандидати від "Слуги народу" забрали п'ять із семи мандатів у Черкаській області

Кандидати від "Слуги народу" забрали п'ять із семи мандатів у Черкаській області

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів в Черкаській області.

Від партії "Слуга народу" в Черкаській області перемогли Любов Шпак, Олег Арсенюк, Андрій Стріхарський, Олександр Скічко та Сергій Нагорняк.

Також у Верховну Раду проходять самовисуванці Сергій Рудик та Антон Яценко.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Черкаська область
194 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,81   ШПАК ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА 41,27  
195 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,19   АРСЕНЮК ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ 41,18  
196 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,62   СТРІХАРСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ 38,90  
197 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,67   СКІЧКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 50,93  
198 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 54,30   РУДИК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 28,92  
199 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,78   НАГОРНЯК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 36,59  
200 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,14   ЯЦЕНКО АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ 69,08

Раніше Українські Новини розповіли, хто проходить у Раду в Херсонській області.

Також стало відомо, що в Хмельницькій області у Раду проходять чотири кандидати від "Слуги народу" і три самовисуванця.

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