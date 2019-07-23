Депутат от "Видродження" Яценко собрал в 4 раза больше голосов, чем кандидат из "Слуги народа" в 200 округе

Депутат Верховной Рады Антон Яценко (группа "Партия "Відродження") выиграл выборы Рады как самовыдвиженец в одномандатном избирательном округе №200 в Черкасской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Яценко набрал 69,08%, или 50 712 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Яценко выиграл выборы в Раду по этому же округу в 2014 году.

Ближайший его соперник, кандидат от "Слуги народа", адвокат Елена Воронцова набрала 15,12% или 11 104 голосов.

Третье место занял выдвиженец от партии "Сила и честь", предприниматель Олег Полищук - он набрал 6,74% или 4 951 голосов.

42-летний Яценко родился и проживает в Киеве, беспартийный.

Всего по округу №200 (Умань, Монастырищенский, Уманский, Христиновский районы, часть Тальновского района) баллотировалось 8 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады от БПП Хлань проиграл предпринимателю Иванову от "Слуги народа" в 185 округе Херсонской области.

А кандидат "Слуги народа" Скороход с большим отрывом победила депутата Рады от "Народного фронта" Кривошею в 93 округе.