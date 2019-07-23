Депутат от "Видродження" Яценко собрал в 4 раза больше голосов, чем кандидат из "Слуги народа" в 200 округе

Депутат Верховной Рады Антон Яценко (группа "Партия "Відродження") выиграл выборы Рады как самовыдвиженец в одномандатном избирательном округе №200 в Черкасской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Яценко набрал 69,08%, или 50 712 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nЯценко выиграл выборы в Раду по этому же округу в 2014 году.\r\nБлижайший его соперник, кандидат от "Слуги народа", адвокат Елена Воронцова набрала 15,12% или 11 104 голосов.\r\nТретье место занял выдвиженец от партии "Сила и честь", предприниматель Олег Полищук - он набрал 6,74% или 4 951 голосов.\r\n42-летний Яценко родился и проживает в Киеве, беспартийный.\r\nВсего по округу №200 (Умань, Монастырищенский, Уманский, Христиновский районы, часть Тальновского района) баллотировалось 8 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, депутат Рады от БПП Хлань проиграл предпринимателю Иванову от "Слуги народа" в 185 округе Херсонской области.\r\nА кандидат "Слуги народа" Скороход с большим отрывом победила депутата Рады от "Народного фронта" Кривошею в 93 округе.