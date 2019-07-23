Ректор университета от "Слуги народа" выиграла выборы у кандидата от "Голоса" в Черкассах

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", ректор Восточноевропейского университета экономики и менеджмента (Черкассы) Любовь Шпак выиграла выборы в парламент в одномандатном избирательном округе №194 в Черкассах.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Шпак набрала 41,27%, или 26 848 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший ее соперник, кандидат от партии "Голос", предприниматель Виктор Евпак набрал 11,19% или 7 285 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец Дмитрий Кухарчук - он набрал 7,86% или 5 117 голосов.

39-летняя Шпак родилась в Киеве, проживает в Черкассах, беспартийная.

Всего по округу №194 (Приднепровский район, часть Сосновского района) баллотировалось 17 кандидатов.

Как сообщали Українські Новини, редактор газеты от "Слуги Народа" выиграл у экс-губернатора Червоненко в Одессе.

Также кандидат от платформы Бойко проиграл кандидату от "Слуги народа" в Днепропетровской области.